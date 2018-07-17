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У Києві у трамвая на ходу відпало колесо

17 липня на площі Тараса Шевченка в Києві у трамвая №12 на ходу відвалилося колесо.

Інцидент стався 17 липня на площі Тараса Шевченка, повідомляє Київ оперативний.

Судячи з фото, колесо відвалилося у трамвая №12, що йде за маршрутом Пуща-Водиця – Контрактова площа.

– Проїзд по 8 грн вже дає свої плоди, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Києві закривають фунікулер – коли та на скільки

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У Києві у трамвая на ходу відпало колесо / 3 фотографии

Нагадаємо, 14 липня у Києві зросла вартість проїзду у громадському транспорті. Разовий квиток тепер коштує 8 грн.

Фото: Київ оперативний

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