В Одесі з колонії втекли троє в’язнів

В Одесі 17 липня близько четвертої години ранку з колонії втекли троє в’язнів.

Про це повідомляє Нацполіція.

Розшукуються:

Запорожан Іван Іванович, 1997 р. н., засуджений за крадіжку,

Куспіс Владислав Ігорович, 1995 р. н., засуджений за крадіжку та порушення недоторканності житла,

Загорняк Вячеслав В’ячеславович, 1992 р. н., засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

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Проводяться заходи щодо розшуку та затримання вказаних осіб.

Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваних, прохання повідомити до найближчого відділу поліції.

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