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В Одесі з колонії втекли троє в’язнів

В Одесі 17 липня близько четвертої години ранку з колонії втекли троє в’язнів.

Про це повідомляє Нацполіція.

Розшукуються:

  • Запорожан Іван Іванович, 1997 р. н., засуджений за крадіжку,
  • Куспіс Владислав Ігорович, 1995 р. н., засуджений за крадіжку та порушення недоторканності житла,
  • Загорняк Вячеслав В’ячеславович, 1992 р. н., засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

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Проводяться заходи щодо розшуку та затримання вказаних осіб.

Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваних, прохання повідомити до найближчого відділу поліції.

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