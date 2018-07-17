В Одесі з колонії втекли троє в’язнів

В Одесі 17 липня близько четвертої години ранку з колонії втекли троє в’язнів.
Про це повідомляє Нацполіція.
Розшукуються:
- Запорожан Іван Іванович, 1997 р. н., засуджений за крадіжку,
- Куспіс Владислав Ігорович, 1995 р. н., засуджений за крадіжку та порушення недоторканності житла,
- Загорняк Вячеслав В’ячеславович, 1992 р. н., засуджений за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
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Проводяться заходи щодо розшуку та затримання вказаних осіб.
Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваних, прохання повідомити до найближчого відділу поліції.
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