PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Знайшли на парковці. У Рівному застрелили підприємця/

Знайшли на парковці. У Рівному застрелили підприємця

У Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненській області.

За попередньою інформацією, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець.

На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.

Поліцейські встановлюють особу загиблого та усі обставини події.

Читайте: В Одесі чоловік обстріляв підлітків на скейтах – є поранені

Нагадаємо, вночі на вулиці Тимірязєвській у Києві стався конфлікт зі стріляниною. Постраждали чотири людини.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Гаваях вулканічні “бомби” поранили 23 особи
Пройти крізь вітрину. Як отримати компенсацію за травму у торговому центрі
Померла, бо відмовилась їсти: на Сумщині батько до смерті побив 4-річну доньку
Другий за три дні: на Сумщині розбився легкомоторний літак
У ПАР на шахті сталася пожежа, загинули люди
Станції Гідропарк і Лівобережна “замінували”
У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів
Мітинг під Радою: авто збило євробляхера
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка