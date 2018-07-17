Знайшли тільки руку. Товарняк збив жінку, машиністи намагалися сховати тіло

У Миколаївській області товарний поїзд на смерть збив вийшла на шляху жінку, але машиніст і помічник поїзда вирішили не повідомляти про подію в поліцію забрали тіло з собою і пізніше позбавилися від нього.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

– Попередньо встановлено, що 44-річна жінка перебувала на шляху, коли машиніст побачив її, і вжив заходів екстреного гальмування. Однак потяг не встиг зупинитись і збив її. Як встановило слідство, машиніст разом з помічником не повідомили про подію, а забрали тіло в поїзд і позбулися від нього по дорозі до станції призначення, – йдеться в повідомленні.

В даний час порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей, – караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. А також за ч. 1 ст. 297 ККУ Наругу над трупом, що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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– Призначено низку експертиз. Тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи. Встановлюються всі обставини події, – повідомили в поліції.

Видання Лівий берег повідомило, що після наїзду локомотивна бригада зупинилась і перестала виходити на зв’язок.

Черговий станції наказав підлеглому перевірити, що сталося.

Підійшовши до місця зупинки поїзда, працівник залізниці побачив труп жінки, однак машиністи почали погрожувати йому, тому він повернувся на робоче місце і вимкнув телефон, не викликавши поліцію.

– Між тим черговий по станції сам пішов до місця зупинки поїзда. Машиністи сказали йому, що довго стояли через спрацювання автоматичних гальм. Через деякий час бригада заявила про готовність продовжити рух і залишила станцію. Після цього диспетчер помітив біля колії ампутовану руку, сліди крові і мобільний телефон. Самого тіла не було, – йдеться в замітці.

Черговий по станції викликав поліцію, яка по знайденому мобільному встановила особу загиблої. Після цього на станції Апостолове при огляді на потязі знайшли свіжі сліди крові.

– Протягом розслідування машиністи розповіли, що помітили лежачу жінку на шляхах, застосували екстрене гальмування, але не встигли зупинити поїзд. Зі страху бути звинуваченими в наїзді вони забрали частини тіла, заховали його в пакети в шахті холодильника і викинули в іншому місці. Труп знайшли 15 липня, – йдеться в замітці видання.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт зі стріляниною. Постраждали чотири людини.

Фото: Фокус.