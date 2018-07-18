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Літак луснув навпіл! Пасажир зняв авіакатастрофу на відео

10 липня у Преторії, ПАР, зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

Так, пасажир зняв зсередини крах літака.

Він стежив з ілюмінатора за зниженням, за палаючим двигуном і відзначав, що ситуація стає все гіршою.

Читайте: У США в повітрі зіткнулися два літаки

Нагадаємо, у результаті авіакатастрофи літак практично розламався навпіл, постраждали 20 осіб та 2 людини загинули.

Відео опублікували на каналі News24.

Фото: 

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