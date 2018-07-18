У Києві затримали групу сутенерів: троє українців та громадянин КНР вербували та переправляли українок у сексуальне рабство до Китаю.

– Після вербування, зловмисники цілодобово контролювали дівчат, швидко робили їм всі необхідні документи та купували авіаквитки. Для уникнення проблем під час перетину Державного кордону України, проводили детальний інструктаж стосовно мети поїздки до КНР, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Там дівчата потрапляли в нелюдські умови життя, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу та унеможливлювали повернення в Україну.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.





Нелюдські умови і насильство: українок вербували в рабство в Китай / 3 фотографии

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Фото та відео: ГУ НП у Київській області.