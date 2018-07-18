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Під Києвом вщент розбилися три автомобілі, є жертви

У Київській області зіштовхнулися три автомобілі Suzuki, Volkswagen та Lada. Внаслідок аварії загинула одна жінка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Внаслідок аварії водій Suzuki загинув на місці, ще двох людей було терміново госпіталізовано.

Читайте: Поки батько спав: в Одесі підліток на євроблясі протаранив Tesla

Інформація про причини аварії уточнюється.

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Під Києвом вщент розбилися три автомобілі, є жертви / 11 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos. У результаті ДТП загинули дві людини.

Фото: Київ Оперативний.

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