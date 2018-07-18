PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Смертельна ДТП у Києві: легкових вилетів на зустрічну смугу/

Смертельна ДТП у Києві: легкових вилетів на зустрічну смугу

У Києві водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Деу Ланос. У результаті ДТП загинули дві людини.

– 28-річний водій Мерседеса, рухаючись зі сторони проспекту Бажана, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з Ланосом. Внаслідок ДТП водій та пасажир Деу загинули на місці пригоди, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Водія та пасажирку Мерседеса з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Читайте: П’яна ДТП за участю голови РДА Олефіра: померла друга постраждала

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

image image
Смертельна ДТП у Києві: легкових вилетів на зустрічну смугу / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі підліток на євроблясі протаранив Tesla.

Фото: ГУ НП у Київській області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Під Києвом вщент розбилися три автомобілі, є жертви
Поки батько спав: в Одесі підліток на євроблясі протаранив Tesla
На смерть збив двох жінок: суд арештував екс-голову Перечинської РДА Олефіра
дтп на закарпатье
П’яна ДТП за участю голови РДА Олефіра: померла друга постраждала
ДТП у Києві
У центрі Києва зіткнулися 4 авто, є постраждалі
У Києві зійшов з рейок трамвай
У Києві зійшов з колії трамвай – рух заблоковано
дтп
П’яний голова Перечинської РДА за кермом Jeep на єврономерах на смерть збив жінку
дтп в киеве
У Києві мотоцикліст на смерть збив жінку, яка йшла з могили дитини
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка