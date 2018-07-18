У Києві водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Деу Ланос. У результаті ДТП загинули дві людини.

– 28-річний водій Мерседеса, рухаючись зі сторони проспекту Бажана, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з Ланосом. Внаслідок ДТП водій та пасажир Деу загинули на місці пригоди, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Водія та пасажирку Мерседеса з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.



Смертельна ДТП у Києві: легкових вилетів на зустрічну смугу / 2 фотографии

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Фото: ГУ НП у Київській області.