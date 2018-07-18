У Празі обвалився будинок: під завалами опинилися троє українців

У центрі Праги стався обвал у будинку. Поранено трьох українців із бригади заробітчан із Закарпаття.

На місці проводила ремонтні роботи бригада заробітчан із Закарпаття, повідомляє Голос Карпат.

Серед травмованих є два жителі Хустщини та один із Виноградова.

Зокрема стало відомо, що молодий житель Виноградова вперше поїхав на заробітки. Саме його стан є найважчим – у чоловіка серйозна травма хребта.

Закарпатці працювали в Чехії нелегально. Решту робочих з бригади буде депортовано.

Слідчі розслідують причину обвалу і можливу кримінальну відповідальність.

Veškeré stabilizační práce byly zatím ukončeny. Stále stav budovy konzultujeme se statikem. Na místě pracují již dva sací bagry. Oddělení fotodokumentace je stále u události, fotografie budou dodány. pic.twitter.com/K7Iii44FPx — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 17 июля 2018 г.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області під вантажівкою обрушився міст, у результаті причіп вантажівки впав разом із конструкцією.

Фото: Hasiči Praha

Відео: iROZHLAS.cz