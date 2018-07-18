PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Празі обвалився будинок: під завалами опинилися троє українців/

У Празі обвалився будинок: під завалами опинилися троє українців

У центрі Праги стався обвал у будинку. Поранено трьох українців із бригади заробітчан із Закарпаття.

На місці проводила ремонтні роботи бригада заробітчан із Закарпаття, повідомляє Голос Карпат.

Серед травмованих є два жителі Хустщини та один із Виноградова.

Читайте: У Бразилії після масштабної пожежі обвалилася 26-поверхівка

Зокрема стало відомо, що молодий житель Виноградова вперше поїхав на заробітки. Саме його стан є найважчим – у чоловіка серйозна травма хребта.

Закарпатці працювали в Чехії нелегально. Решту робочих з бригади буде депортовано.

Слідчі розслідують причину обвалу і можливу кримінальну відповідальність.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області під вантажівкою обрушився міст, у результаті причіп вантажівки впав разом із конструкцією.

Фото: Hasiči Praha

Відео: iROZHLAS.cz

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Поморянський замок
Під Львовом обвалилася стіна старовинного замку
Бюджетний уїк-енд у Празі: “Ейфелева” вежа, містичний Кафка, поїзд пива й історія кіно
Біля Праги розбився пасажирський автобус: троє загиблих, десятки поранених
Обвал стіни
Обвал стіни у центрі Києва – розчавило два авто
У Празі обвалився пішохідний міст, є постраждалі
россияне напали на украинцев
Росіяни з криками “Кримнаш” напали на українців у Празі
В Івано-Франківську обвалилася стіна новобудови, є жертви
У Києві на Подолі обвалилася недобудова
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка