У США у повітрі зіткнулися два літаки

Про це повідомила служба CNN.

Зазначається, що обидва літаки вилетіли з аеродрому, що знаходиться на території міжнародного аеропорту Майамі. У повітрі літаки зіткнулися і впали у 15 кілометрах від аеродрому.

На місці падіння літаків рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. За даними служби у кожному з літаків перебував учень та інструктор. Зараз рятувальники шукають четверту жертву.

Причини зіткнення літаків розслідує Федеральне авіаційне управління США

