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У США у повітрі зіткнулися два літаки

Неподалік Майамі, Флорида, у повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки.

Про це повідомила служба CNN.

Зазначається, що обидва літаки вилетіли з аеродрому, що знаходиться на території міжнародного аеропорту Майамі. У повітрі літаки зіткнулися і впали у 15 кілометрах від аеродрому.

На місці падіння літаків рятувальники знайшли тіла трьох загиблих. За даними служби у кожному з літаків перебував учень та інструктор. Зараз рятувальники шукають четверту жертву.

Причини зіткнення літаків розслідує Федеральне авіаційне управління США

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До речі, у Сумській області зазнав аварії легкомоторний літак Х-32 Бекас. Внаслідок падіння літака загинув пілот.

ФОТО: Dreamstime.comNBC Chicago

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