Український актор потрапив у страшну ДТП, потрібна допомога

Олесь Федорченко, актор серіалу Догори дриґом, потрапив у ДТП на мотоциклі.
Олесь Федорченко не впорався з керуванням на трасі Львів- Мукачево – і зіткнувся із зустрічним автобусом.
У результаті зіткнення він отримав важку політравму і травматичну ампутацію ноги.
На допомогу Олесеві за вчора відгукнулося 80 донорів. Актор залишається у стабільно важкому стані, проте є позитивна динаміка.
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Як повідомляє МотоДопомога, близькі просять про фінансову допомогу.
Номер карти дружини:
Шумейко Марія Григорівна – 5168-7554-2462-0785 (Приватбанк)
Нагадаємо, у Києві водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з Daewoo Lanos.
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