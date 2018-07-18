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Український актор потрапив у страшну ДТП, потрібна допомога

Олесь Федорченко, актор серіалу Догори дриґом, потрапив у ДТП на мотоциклі.

Олесь Федорченко не впорався з керуванням на трасі Львів- Мукачево – і зіткнувся із зустрічним автобусом.

У результаті зіткнення він отримав важку політравму і травматичну ампутацію ноги.

На допомогу Олесеві за вчора відгукнулося 80 донорів. Актор залишається у стабільно важкому стані, проте є позитивна динаміка.

Читайте: Страшна ДТП у Києві: зіткнулися 2 авто і мотоцикл, рух ускладнено

Як повідомляє МотоДопомога, близькі просять про фінансову допомогу.

Номер карти дружини:

Шумейко Марія Григорівна – 5168-7554-2462-0785 (Приватбанк)

Нагадаємо, у Києві водій іномарки виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з Daewoo Lanos.

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