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Вбивство підприємця у Рівному: хто такий Валентин Загороднюк

Валентина Загороднюка застрелили вчора у Рівному біля його ж автомобіля на парковці. Правоохоронці вже озвучили версії вбивства.

Про це розповідається в сюжеті Надзвичайних новин.

За словами начальника кримінальної поліції Сергія Волкова злочинці готувалися, тому що вибрали момент, коли жертва підходила до свого авто.

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– У нас є інформація, що загиблий раніше був судимий, також був помічений у підприємницькій діяльності, в тому числі в діяльності видобутку бурштину, – говорить Сергій Волков.

Однак ФАКТИ перевірили, що на нього не було зареєстровано жодного бізнесу в Україні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка. Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці.

Фото: ГУ НП у Рівненській області. 

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