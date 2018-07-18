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Втеча в’язнів з колонії в Одесі: двоє затримані, одного шукають

Співробітники поліції затримали двох втікачів з колонії в Одесі у Малиновському районі міста.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник начальника Головного управління Поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

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По третьому втікачу все ще тривають оперативно-розшукові заходи, в яких залучені майже всі підрозділи МВС області.

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Втеча в’язнів з колонії в Одесі: двоє затримані, одного шукають / 4 фотографии

Нагадаємо, троє ув’язнених здійснили втечу з колонії в Одесі близько 4.00 в ніч на вівторок, 17 липня.

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