Збитий поліцейський і стрілянина: затримання наркоторговців на Закарпатті

На Закарпатті силовики проводять спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи, яку підозрюють у наркоторгівлі.

Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, пише Українська правда.

– У рамках кримінального провадження співробітники Департаменту у боротьбі з незаконним обігом наркотиків під процесуальним керівництвом військової прокуратури проводять спецоперацію по затриманню членів ОЗГ, яка протягом тривалого часу займалася незаконним постачанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території області та інших регіонів держави, – розповів він.

За словами Тракала, під час проведення спецоперації та затримання правопорушники вчинили опір.

– Намагаючись втекти на автомобілі, злочинці здійснили наїзд на співробітника поліції, – зазначив він.

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– Для зупинки транспортного засобу правоохоронці застосували вогнепальну табельну зброю. Наразі затримані члени цієї ОЗГ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, – наголосив Тракало.

За його словами, в рамках спецоперацію, вилучено наркотичні засоби в особливо великих розмірах, а також вогнепальна і холодна зброя.

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