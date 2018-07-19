На Чернігівщині дитина померла після щеплення

Поліція Чернігівщини розслідує обставини смерті 2-річного хлопчика, якому нещодавно зробили щеплення.

Про це у Facebook повідомив сектор комунікації Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

– Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дворічного хлопчика в Ічнянському районі. Зі слів батьків, за кілька днів до цього дитині робили щеплення, – йдеться у повідомленні.

Малолітній хлопчик проживав разом з батьками в одному з сіл Ічнянського району. З поганим самопочуттям до сільської амбулаторії його доставили 18 липня увечері. Там йому надали медичну допомогу, однак дитина все одно померла.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Досудове розслідування триває.

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