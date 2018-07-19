На хабарі вдруге погорів мер, що хотів поставити шибеницю для корупціонерів

Правоохоронці затримали мера міста Сколе Володимира Москаля за хабарництво.

За хабарництво затримали мера міста Сколе Володимира Москаля, що стало другим випадком вимагання міським головою за неповних 3 роки, повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

У березні 2018 року Москаля засудили до 6,5 років за хабар, проте він продовжив керувати містом, оскільки апеляція часто переносилася.

– Щоб не втратити навички, вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вигоду на 68,7 тисячі гривень. Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках, – написав Луценко.

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До слова, 22 травня слідчі прокуратури Одеської області спільно з СБУ викрили групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів.

Фото: Юрій Луценко