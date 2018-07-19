Не послухав гіда: турист стрибнув з водоспаду і розбився на смерть (18+)

В Еквадорі 33-річний турист Карлос Понтон стрибнув з водоспаду Laguna Salto de Oro і розбився.

Про це пише The Sun.

Гід попереджав туристів, що стрибати з висоти смертельно небезпечно, але чоловік вирішив, що йому нічого не буде.

Турист стрибнув зі скелястого берега і приземлився у воду, однак не зміг самостійно виплисти. Чоловік загинув на місці, точна причина смерті невідома, однак судячи з відео, він увійшов у воду животом.

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Смертельний стрибок потрапив в музичний кліп місцевого репера Don Day. Знімальна група не знала, що турист стрибне у воду і кинулася допомагати йому одразу після його приземлення.



До речі, в Індії місцевий житель на ім’я Субрат Наг зірвався з обриву, намагаючись зняти селфі на краю водоспаду.