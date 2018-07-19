Нелюдська жорстокість: у Вінницькій області друзі вбили і закопали хлопця

На Вінниччині парубок зник після того, як пішов у гості до приятеля. Знайшли його тіло закопаним у лісі.

Про це йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

У Козятині (Вінницька область) в одному з будинків знайшли сліди страшного вбивства.

До будинку правоохоронці вперше навідалися у пошуках 26-річного чоловіка, про зникнення якого заявили знайомі. Як з’ясувалося пізніше, саме тут хлопець провів останні години життя.

Того дня влаштували застілля, яке переросло у бійку.

– Під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла суперечка і зав’язалася бійка, в ході якої вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження несумісні для життя потерпілого, – розповів керівник поліції Вінниччини Юрій Педос.

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До слова, у Херсонській області затримано 37-річну жінку за підозрою у вбивствах двох чоловіків внаслідок отруєння сильнодіючим медичним препаратом.