PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Втратив 3 літри крові! Відомий спортсмен помер після збройного нападу/

Втратив 3 літри крові! Відомий спортсмен помер після збройного нападу

У Казахстані від ран помер відомий фігурист і призер зимових Олімпійських ігор-2014 Денис Тен.

Сьогодні фігурист був важко поранений у стегно збройними грабіжниками, яких він застав на місці злочину на парковці у центрі Алмати, повідомляє Vesti.kz.

До лікарні спортсмена доставили занадто пізно – на той час він уже втратив три літри крові. Лікарі намагалися врятувати йому життя, але екстрені операції не дали результату.

25-річний Денис Тен був відомим фігуристом. Він вигравав бронзу на Олімпіаді у Сочі, двічі завойовував медалі на чемпіонатах світу, а у 2015 році виграв престижний Чемпіонат чотирьох континентів.

Останні роки кар’єра Тена переживала не найкращий період, і на Олімпіаді у Пхенчхані він посів лише 27-е місце.

Читайте: У Швеції спортсмен стрибнув з 20 поверху, а парашут не розкрився

До речі, раніше Факти ICTV писали, що в Астані повітряна гімнастка під час виступу впала з-під купола цирку.

ФОТО: Dreamstime.com

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка