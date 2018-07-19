У Києві навпроти ТРЦ сталася серйозна ДТП з потерпілими.

За попередньою інформацією, маршрутний автобус стояв на зупинці громадського транспорту, коли в нього вїхав Volkswagen.

Про це повідомляє Київ оперативний.

За показами свідків, водія засліпило сонце і він на великій швидкості в‘їхав у задню частину автобуса.

На місці була велика кількість медичних працівників тому чітко сказати скільки потерпілих поки немає можливості.

Поки відомо лише про хлопця із маршрутки, який зламав ногу та про дівчину, яку госпіталізували.



Серйозна ДТП у Києві: авто в’їхало у пасажирський автобус / 2 фотографии

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До речі, у Київській області зіштовхнулися три автомобілі Suzuki, Volkswagen та Lada. Внаслідок аварії загинула одна жінка.

ФОТО: Киев оперативный