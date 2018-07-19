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У Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських

18 липня у маршрутку № 87 в Дніпрі зайшли двоє хлопців у стані алкогольного сп’яніння і почали ображати пасажирів. Під час поїздки вони побили хлопця.

драка в днепре

Про це пише Інформатор.

На площі Героїв Майдану в маршрутку зайшли молоді люди — двоє хлопців і одна дівчина. За словами очевидців, на вигляд їм всім було не більше 20 років.

– Один із хлопців хотів проїхати безкоштовно. Водій і жінки, які їхали в маршрутці, почали обурюватися. У відповідь хлопці почали їх ображати, — розповіла очевидиця конфлікту.

За попередньою інформацією, молоді люди були в стані алкогольного сп’яніння.

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– Зрештою, хлопець оплатив за проїзд і ми поїхали далі. Ці хлопці збиралася виходити на Старокозацькій, але на виході зачепили хлопця, той щось відповів і почалася бійка. Один з компанії його тримав, інший — бив. Заступитися ніхто не міг, так як їхали одні жінки. Ми викликали поліцію, — пояснила очевидиця конфлікту.

Компанія вийшла на Озерці, де її вже чекали співробітники патрульної поліції.

– Поки ми їхали від Старокозацької до Озерки хлопців вдалося разбороніть. Вони вийшли з маршрутки і їх одразу ж затримали правоохоронці. Один з хлопців напав на поліцейських, але його швидко вгамували. В результаті їх відвезли у відділення поліції, — розповіла пасажирка маршрутки.

Раніше Факти ICTV розповіли, що робити, якщо Ви побачили, як на вулиці когось б’ють або намагаються обікрасти.

Фото: Інформатор.

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