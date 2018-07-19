У Таїланді розбився вертоліт з журналістами

У середу, 18 липня, у Таїланду в результаті аварії приватного вертольота загинули чотири людини.
Вертоліт, на борту якого знаходилися чотири людини, впав на рисове поле, повідомляє телеканал TNN 24.
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Серед загиблих – командир вертольота, другий пілот, а також два місцевих журналіста, які планували підготувати матеріал про повінь у країні.
ขอนแก่น : เกิดอุบัติเหตุ #เครื่องบินเล็กตก ในพื้นที่ ต.วังชัย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 คน #TNN24 #ช่อง16 @tnnthailand pic.twitter.com/3l3GeR2amt
— ทรงภูมิ TNN24ช่อง16 (@SongphumB) 18 июля 2018 г.
ขอนแก่น : เจ้าหน้าที่ พฐ.เร่งตรวจสอบเก็บหลักฐาน หาสาเหตุ #เฮลิคอปเตอร์ตก ขณะบินไปรับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ที่ จ.ขอนแก่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ สูญหาย 1 คน #TNN24 #ช่อง16 @tnnthailand pic.twitter.com/hOQDMKWx8H
— ทรงภูมิ TNN24ช่อง16 (@SongphumB) 18 июля 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.
Фото: ทรงภูมิ TNN24ช่อง16