У Таїланді розбився вертоліт з журналістами

У середу, 18 липня, у Таїланду в результаті аварії приватного вертольота загинули чотири людини.

Вертоліт, на борту якого знаходилися чотири людини, впав на рисове поле, повідомляє телеканал TNN 24.

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Серед загиблих – командир вертольота, другий пілот, а також два місцевих журналіста, які планували підготувати матеріал про повінь у країні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

Фото: ทรงภูมิ TNN24ช่อง16‏