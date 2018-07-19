PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Таїланді розбився вертоліт з журналістами/

У Таїланді розбився вертоліт з журналістами

У середу, 18 липня, у Таїланду в результаті аварії приватного вертольота загинули чотири людини.

Вертоліт, на борту якого знаходилися чотири людини, впав на рисове поле, повідомляє телеканал TNN 24.

Читайте: У США у повітрі зіткнулися два літаки

Серед загиблих – командир вертольота, другий пілот, а також два місцевих журналіста, які планували підготувати матеріал про повінь у країні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Преторії, ПАР, зазнав краху літак. Один з пасажирів оприлюднив відео, яке він зняв під час авіакатастрофи.

Фото: 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Літак луснув навпіл! Пасажир зняв авіакатастрофу на відео
Електронні та безпілотні: Антонов робитиме повітряні таксі
Пробач, педофіле! Маск обізвав дайвера, який рятував дітей у Таїланді
МВС придбало у Франції 55 вертольотів Airbus Helicopters
Рятувальна операція у Таїланді – перші фото дітей
Порятунок дітей у Таїланді
Рятувальна операція у Таїланді: з печери хочуть зробити туристичну пам’ятку
Рятувальна операція у Таїланді
Рятувальна операція у Таїланді: хронологія і все, що варто знати
Авіакатастрофа в ПАР: літак луснув навпіл, десятки постраждалих
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка