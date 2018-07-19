Відірване вухо та струс мозку: у Києві на дитмайданчику побилися сусіди

У Києві конфлікт між сусідами закінчився масовою бійкою. У результаті чого один чоловік опинився на лікарняному ліжку.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Посеред білого дня на дитячому майданчику спалахнула бійка, у якій найбільше постраждав Сергій. У нього струс мозку та пришитий шматочок вуха.

Чоловік розповідає, що незнайомці трощили йому голову на очах його дворічної доньки.

– Налетіли чотири чоловіка з одного боку та шестеро з іншого і почали бити, – зазначає Сергій.

Конфлікти між сусідами почалися ще місяць тому через банальну штовханину між дітьми.

6-річний син Сергія Микита під час гри ненароком вдарив сусідського хлопчика

Мама Микити Вікторія переконує, що її сусідка часто поводиться неадекватно та намагається зачепити її та родину. Черговий конфлікт виник і напередодні, нібито саме тоді Юлія і покликала невідомих на розбірки.

Подружжя переконує, що сусідка особисто була присутня під час бійки й вказувала пальцем кого саме бити.

Сама ж Юлія зазначає, що у той день у них з Вікторією сталася словесна перепалка, а потім сусідка кинулася до неї битися. Жінка втікла до квартири, а коли через годину вийшла в магазин, то побачила бійку на майданчику.

Зараз обидні сусідки написали заяви до поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині хлопець убив майбутнього тестя, коли втрутився у сварку своєї дівчини з батьком.