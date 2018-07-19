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Вибух у Нью-Йорку: центр міста вкрила густа пара

У Нью-Йорку (США) вибухнула труба паропроводу тепломережі. Жодних повідомлень про постраждалих немає.

Густа пара піднялася високо над центральним районом міста Мангеттеном, на П’ятій авеню між 21-ю і 22-ю вулицями.

Команди пожежників відреагували на вибух негайно, передає Радіо Свобода. Припускають, що вибух призведе до перекриття вулиць і затримок руху транспорту.


Читайте: У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці

До речі, раніше в одному з ресторанів у передмісті канадського Торонто прогримів вибух. Повідомляється про 15 постраждалих.

ФОТО: Dreamstime.com

ВІДЕО: Радіо Свобода

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