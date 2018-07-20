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На Миколаївщині на базі відпочинку отруїлося 10 людей

У селі Морське Березанського району Миколаївської області на приватній базі відпочинку Сан Маріно сталося масове отруєння.

лікарі

По медичну допомогу звернулися 10 осіб – вісім дітей та двоє дорослих, передає прес-служба Миколаївської ОДА.

Постраждалі були негайно госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція. Наразі стан усіх пацієнтів стабільний, середньої важкості.

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Як повідомлялося, 16 липня у Донецькій області зафіксовано масове отруєння у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Орлятко .

Пізніше МОЗ встановило причину отруєння: у 18 з 94 хворих діагностовали гостру дизентерію Зонне.

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