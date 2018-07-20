У Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували.

Водій маршрутного автобуса, рухаючись у напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Житомирській області.

Станом на 11.30 відомо, що унаслідок ДТП 10 людей загинуло, ще 10 з отриманими травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів.

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На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи, патрульні, рятувальники та медики.

Усі обставини фатальної пригоди з’ясовуються.







На Житомирщині маршрутка влетіла у вантажівку: 10 загиблих, 10 травмованих / 4 фотографии

Нагадаємо, у Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.

Фото: ГУ НП у Житомирській області.