П’яним тікав від патрульних – на Прикарпатті священика позбавили прав

На Прикарпатті суд позбавив священика водійських прав за те, що він керував автомобілем у нетверезому стані.

На Прикарпатті Калуський районний суд позбавив священика права керувати автомобілем, за те, що той п’яним втікав від патрульних, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

Крім того, під час погоні він не впорався з керуванням та протаранив вантажівку.

– Очевидно, він помітив патрульних, різко загальмував та здійснив поворот, не вмикаючи покажчика. Патрульні це помітили, тому вирішили зупинити водія та поспілкуватися. На вимогу поліцейських чоловік не зупинився, – розповіла старший інспектор патрульної поліції Івано-Франківська Олександра Бабецька.

Як з’ясувалося пізніше, водій був п’яний. У його крові було 1,5 проміле алкоголю. Чоловік не заперечував, що випив.

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