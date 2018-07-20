Смертельна ДТП у Миколаївській області: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

У Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.
Сьогодні вранці неподалік від смт Криве Озеро (Миколаївська область) на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки, у результаті чого загинули 5 осіб, 12 госпіталізовані, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області у Facebook.
За попередньою інформацією, вантажівка стояла з правого боку проїжджої частини через несправність.
Водій і четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні. Дані потерпілих встановлюються.
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Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.
До слова, у Київській області зіткнулися три автомобілі Suzuki, Volkswagen і Lada.