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Смертельна ДТП у Миколаївській області: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка

У Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.

ДТП

Сьогодні вранці неподалік від смт Криве Озеро (Миколаївська область) на трасі Київ-Одеса сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки, у результаті чого загинули 5 осіб, 12 госпіталізовані, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області у Facebook.

За попередньою інформацією, вантажівка стояла з правого боку проїжджої частини через несправність.

Водій і четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні. Дані потерпілих встановлюються.

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Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.

До слова, у Київській області зіткнулися три автомобілі Suzuki, Volkswagen і Lada.

Фото: прес-служба поліції Миколаївській області

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