У Дніпрі чоловік впав в кому за кермом

У Дніпрі між вулицям Короленка та Троїцька патрульні виявили за кермом водія у непритомному стані.

– Він ледь дихав. Поліцейські негайно викликали швидку допомогу і до її приїзду слідкували за станом чоловіка. Також інспектори зателефонували його дружині. Та повідомила, що він хворіє на цукровий діабет, – розповіли у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області.

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Коли прибули лікарі, з’ясувалося, що у чоловіка глікемічна кома. За 40 хвилин він прийшов до тями, зміг відповідати на запитання. На місце події приїхали родичі водія та забрали його додому. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.

Відео: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Фото: dreamstime