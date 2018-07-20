На в’їзді в село Прибузьке (Хмельницька область) сталася ДТП, в результаті якої загинула сім’я з трьох осіб і ще одна дитина травмована.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

За попередніми даними, 36-річний водій Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою IVECO.

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Сам водій Volkswagen, його 35-річна дружина і 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована в лікарню.

Водія та двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події.





На Хмельниччині авто протаранило вантажівку: загинула сім’я / 3 фотографии

Нагадаємо, у Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.

Фото: Facebook.