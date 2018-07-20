PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Хмельниччині авто протаранило вантажівку: загинула сім'я/

На Хмельниччині авто протаранило вантажівку: загинула сім’я

На в’їзді в село Прибузьке (Хмельницька область) сталася ДТП, в результаті якої загинула сім’я з трьох осіб і ще одна дитина травмована.

дтп

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

За попередніми даними, 36-річний водій Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося лобове зіткнення з вантажівкою IVECO.

Читайте:  Серйозна ДТП у Києві: авто в’їхало у пасажирський автобус

Сам водій Volkswagen, його 35-річна дружина і 4-річна донька загинули на місці події. Ще одна 12-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього ж транспортного засобу, госпіталізована в лікарню.

Водія та двох пасажирів вантажівки медики оглянули на місці події.

image image image
На Хмельниччині авто протаранило вантажівку: загинула сім’я / 3 фотографии

Нагадаємо, у Миколаївській області сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса Volkswagen і вантажівки. У результаті загинули 5 осіб.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Житомирщині маршрутка влетіла у вантажівку: 10 загиблих, 10 травмованих
П’яним тікав від патрульних – на Прикарпатті священика позбавили прав
ДТП
Смертельна ДТП у Миколаївській області: 5 загиблих, 12 госпіталізовано
Український актор потрапив у страшну ДТП, потрібна допомога
Під Києвом вщент розбилися три автомобілі, є жертви
Смертельна ДТП у Києві: легкових вилетів на зустрічну смугу
Поки батько спав: в Одесі підліток на євроблясі протаранив Tesla
На смерть збив двох жінок: суд арештував екс-голову Перечинської РДА Олефіра
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка