У Києві продавець шаурми поранив ножем відвідувача

У Києві двоє чоловіків відмовилися платити за шаурму і бризнули з газового балончика в намет. Продавець випадково поранив одного з них.

Про це повідомляє 112 Україна.

– Два чоловіки прийшли, замовили їжу і відмовилися платити за неї, після чого стався конфлікт між двома чоловіками української зовнішності і кухарем. Вони намагалися піти, не сплативши, після маленького конфлікту задули газовим балоном всередину намету, а також намагалися увірватися всередину. Тоді чоловік схопив ножа і почав відмахуватися, він поранив одного з чоловіків, – йдеться в повідомленні.

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Чоловіка, який поранив хлопця вже затримані, проте в поліції цю інформацію поки не підтверджують.

Відзначається, що вже закінчилися слідчі дії.

Шаурма працює в штатному режимі, проте їжу там зараз готує власник МАФу.

Раніше в одному з кафе на Оболонській Набережній у Києві між його власником і компанією відвідувачів виник конфліктів, який закінчився стріляниною.

Фото: 112 Україна.