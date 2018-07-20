У Миколаєві патрульні затримали агресивного чоловіка, який з ножем кидався на перехожих.

Біля міського ринку, невідомий чоловік ходив з ножем в руках чіплявся до перехожих і погрожував їм, повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння вів себе агресивно і розмахував ножем. На неодноразові попередження інспекторів припинити правопорушення він не реагував. Патрульні вибили ніж з рук чоловіка, а потім наділи на нього наручники.

Після цього порушник кричав, що йому погано і почав битися в судомах. Патрульні негайно викликали на місце швидку. Лікарі оглянули чоловіка і встановили, що він не потребує госпіталізації, оскільки зімітував напад.

Правоохоронці доставили 34-річного правопорушника в Інгульський відділ поліції і передали слідчим.





У Миколаєві чоловік з ножем кидався на перехожих, перед копами йому “стало зле” / 3 фотографии

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Фото: патрульна поліція України.