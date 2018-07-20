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У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів автобуса – 14 поранених

В Любеку (Німеччина) чоловік з ножем напав на пасажирів приміського автобуса. 14 осіб отримали поранення.

нападение в германии

Про це повідомляє LN.

У двох постраждалих важкі поранення, решта отримали неглибокі порізи.

Нападника затримали поліцейські.

Читайте: Травми та ножові поранення: у Києві банда напала на перехожих

За даними LN, чоловік виявився вихідцем з Ірану.

За інформацією НТВ, одна людина загинула.

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У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів автобуса – 14 поранених / 2 фотографии

Раніше у місті Торонто (Канада) невідомі, озброєні ножами, напали на перехожих.

Фото: LN.

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