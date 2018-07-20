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У США затонув автомобіль-амфібія: загинули туристи

У США затонув автомобіль-амфібія, в якому знаходилося 30 туристів.

У штаті Міссурі (США) затонув автомобіль-амфібія з 30 туристами. Щонайменше 11 людей загинули, повідомляє The Telegraph.

Ще 7 осіб, серед яких і діти, потрапили до лікарні. На місці події працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, причиною трагедії могла стати негода.

Читайте: Не послухав гіда: турист стрибнув з водоспаду і розбився на смерть (18+)

До слова, в Нью-Йорку (США) вибухнула труба паропроводу тепломережі.

Відео: The Telegraph

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