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Український літак екстрено сів в Єгипті – на полі за 50 км від аеропорту

Український літак здійснив екстрену посадку на півночі Єгипту.

Літак

Український літак з 6 членами екіпажу на борту екстрено сів на півночі Єгипту, біля Ель-Аламейна, повідомляє Sada Elbalad.

– Український транспортний літак Ан-26 зробив екстрену посадку на полі за 50 км від аеропорту єгипетського міста Ель-Аламейн. Причиною цієї посадки стала технічна несправність, – йдеться у повідомленні.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Їх доправили до лікарні на обстеження.

Причини інциденту наразі визначає Головне управління з аналізу нещасних випадків при Міністерстві цивільної авіації в Єгипті.

 

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До слова, неподалік Майамі, Флорида, у повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки.

Фото: JACDEC‏

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Український літак екстрено сів в Єгипті – на полі за 50 км від аеропорту
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