Український літак екстрено сів в Єгипті – на полі за 50 км від аеропорту

Український літак з 6 членами екіпажу на борту екстрено сів на півночі Єгипту, біля Ель-Аламейна, повідомляє Sada Elbalad.

Ніхто з членів екіпажу не постраждав. Їх доправили до лікарні на обстеження.

Причини інциденту наразі визначає Головне управління з аналізу нещасних випадків при Міністерстві цивільної авіації в Єгипті.

Reports: Kaz Air Trans Antonov An-26 (UP-AN611) made a forced landing at night about 50 km outside of El-Alamein Airport (HEAL), Egyptwhere it was due to land on flight #KUY9554 from Kiev. It was said the aircraft came down on farmland. More to come.. https://t.co/vFZ5gH1oLF pic.twitter.com/bUe1wQ7BEh

