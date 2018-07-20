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Вночі у Києві згоріли два авто одного власника

У ніч на 20 липня в Києві у дворі багатоповерхівки згоріли два автомобілі одного власника.

У ніч на 20 липня в Києві на вулиці Борщагівська, 10А сталася пожежа в двох автомобілях. Згоріли Chevrolet Captiva і Nissan Quest.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 3.30. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

За словами власника обох машин Олега, він побачив у вікно, що горить Chevrolet і вибіг, щоб відігнати Nissan, проте він теж уже горів. Обидва автомобілі відновленню не підлягають. Олег упевнений, що це був підпал, так як обидві машини почали горіти одночасно під капотом.

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На місці працювали пожежні, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Причину пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, в квітні у Києві за одну ніч згоріли одразу п’ять автомобілів.

Фото: informator.ua

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