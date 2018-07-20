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Втеча ув’язнених в Одесі: поліція затримала третього засудженого

Під Одесою затримали третього ув’язненого, який втік з колонії.

В'язень

Під Одесою затримали третього ув’язненого, який днями втік з колонії, повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Одеські патрульні затримали третього засудженого, який втік з колонії. Нагадаємо, що напередодні із колонії втекли троє засуджених. Двох із них затримали в той же день, а третій переховувався, – йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримали, коли він намагався покинути межі Одеської області.

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Під час затримання чоловік намагався чинити опір поліцейським і мав при собі ніж.

Затриманого передали слідчим.

До слова, під час нічного рейду на Київському водосховищі співробітникам рибоохоронного відомства довелося брати на абордаж човен з браконьєрами.

Фото: прес-служба патрульної поліції Одеської області

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