Втеча ув’язнених в Одесі: поліція затримала третього засудженого

Під Одесою затримали третього ув’язненого, який втік з колонії.
Під Одесою затримали третього ув’язненого, який днями втік з колонії, повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеської області у Facebook.
– Одеські патрульні затримали третього засудженого, який втік з колонії. Нагадаємо, що напередодні із колонії втекли троє засуджених. Двох із них затримали в той же день, а третій переховувався, – йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримали, коли він намагався покинути межі Одеської області.
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Під час затримання чоловік намагався чинити опір поліцейським і мав при собі ніж.
Затриманого передали слідчим.
До слова, під час нічного рейду на Київському водосховищі співробітникам рибоохоронного відомства довелося брати на абордаж човен з браконьєрами.