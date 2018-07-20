У Києві на Позняках затримали неадекватного чоловіка в крові, який бив скло і кидав з висотки шлакоблоки.

– Спочатку почули крики про допомогу приблизно з 15 поверху, після цього з верхніх балконів будинку полетіли відра з фарбою, які забруднили чотири припарковані автомобілі. Крім цього, вниз летіли шлакоблоки, сміття і навіть будівельний козел, – розповідають очевидці, передає Інформатор.

По сходах за чоловіком хтось гнався, також вони чули постріли. Під час погоні чоловік вистрибнув через вікно в балконних дверей. Всі сходи залиті кров’ю, на стінах залишилися криваві сліди. На 12 поверсі виявили патрон для відстрілу гумових куль, але гільз не знайшли.

Коли чоловіка вивели на вулицю, він був в одних трусах і знаходився в неадекватному стані, не міг пояснити, що саме з ним сталося. До того ж, чоловік сходив по-великому під себе.

Прибулі на місце поліцейські направили його в карету швидкої, з якої чоловік втік через деякий час. У зв’язку з цим на нього наділи наручники і викликали спеціалізовану медичну бригаду.















Закривавлений і голий: у Києві чоловік бив скло і кидався шлакоблоками (18+) / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві патрульні затримали агресивного чоловіка, який з ножем кидався на перехожих.

Фото та відео: Інформатор.