Закривавлений і голий: у Києві чоловік бив скло і кидався шлакоблоками (18+)

У Києві на Позняках затримали неадекватного чоловіка в крові, який бив скло і кидав з висотки шлакоблоки.
– Спочатку почули крики про допомогу приблизно з 15 поверху, після цього з верхніх балконів будинку полетіли відра з фарбою, які забруднили чотири припарковані автомобілі. Крім цього, вниз летіли шлакоблоки, сміття і навіть будівельний козел, – розповідають очевидці, передає Інформатор.
По сходах за чоловіком хтось гнався, також вони чули постріли. Під час погоні чоловік вистрибнув через вікно в балконних дверей. Всі сходи залиті кров’ю, на стінах залишилися криваві сліди. На 12 поверсі виявили патрон для відстрілу гумових куль, але гільз не знайшли.Читайте: У Дніпрі компанія побила пасажира у маршрутці і напала на поліцейських
Коли чоловіка вивели на вулицю, він був в одних трусах і знаходився в неадекватному стані, не міг пояснити, що саме з ним сталося. До того ж, чоловік сходив по-великому під себе.
Прибулі на місце поліцейські направили його в карету швидкої, з якої чоловік втік через деякий час. У зв’язку з цим на нього наділи наручники і викликали спеціалізовану медичну бригаду.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві патрульні затримали агресивного чоловіка, який з ножем кидався на перехожих.
Фото та відео: Інформатор.