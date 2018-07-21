В Одеській області мікроавтобус Mercedes зіткнувся лоб в лоб з вантажівкою Scania. Внаслідок ДТП загинув водій маршрутки.

Удар був такої сили, що у мікроавтобуса виявилася, зім’ята практично вся передня частина, повідомляє сайт Пушкінська.

Тягач намагався уникнути зіткнення, але також отримав серйозні пошкодження кабіни і моторного відсіку.

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Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса загинув на місці, а водій тягача був госпіталізований.







На Одещині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою – є жертви / 4 фотографии

Нагадаємо, у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували.

Фото: Пушкінська.