Потоп у Чернігові: затопило насосну станцію, вулиці перетворились на річки

У Чернігові внаслідок негоди затопило 4-ту каналізаційну насосну станцію та підтопило вулиці.

– Зараз затоплено КНС, повністю затоплено машинний зал, люди зі станції евакуйовані, буде проводитися відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин та весь район ЗАЗу, – повідомили у КП Чернігівводоканал, передає Українська правда.

У Чернігівводоканалі припустили, що водопостачання цих районів буде частково обмежено.

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На місці події працює техніка водоканалу та відкачує воду.

Окрім того внаслідок опадів у Чернігові підтопило вулиці, а у багатоповерхівці на проспекті Миру, 247а підтоплено підвал. На місці присутні рятувальники, які відкачують воду з підвального приміщення.

На Кільцевій дорозі в районі ЗАЗу стався зсув ґрунту.

Раніше Факти ICTV писали, що на штат Айова в США налетів торнадо.

Фото: Ігор Кузьменко