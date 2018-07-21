Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо

Торнадо викликав руйнування відразу в декількох містах штату Айова (США).
Національна погодна служба випустила екстрене попередження про торнадо в Маршалтауні близько п’ятої вечора, але у жителів міста вже не було часу для того, щоб приготуватися до удару стихії, пише Accuweather.
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Синоптики зізнаються, що не очікували такого буйства стихії. За їхніми прогнозами, в Айові повинні були пройти лише грози.
Before & after images of the Marshalltown courthouse after a massive tornado ripped through the center of town (after photo taken by Jesse Fox) pic.twitter.com/Eq9breOFDY
— Iowa Starting Line (@IAStartingLine) 19 июля 2018 г.
Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Колорадо (США) пронісся унікальний торнадо – у вигляді хобота слона. Явище зняли на відео.
Фото: Jonathan Petramala
Відео: Miscelánea Noticias, BringMeTheNews