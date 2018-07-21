PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо/

Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо

Торнадо викликав руйнування відразу в декількох містах штату Айова (США).

Національна погодна служба випустила екстрене попередження про торнадо в Маршалтауні близько п’ятої вечора, але у жителів міста вже не було часу для того, щоб приготуватися до удару стихії, пише Accuweather.

Читайте: Смерчі в Україні: звідки приходять і правила поведінки (ІНФОГРАФІКА)

Синоптики зізнаються, що не очікували такого буйства стихії. За їхніми прогнозами, в Айові повинні були пройти лише грози.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Колорадо (США) пронісся унікальний торнадо – у вигляді хобота слона. Явище зняли на відео.

Фото: 

Відео: Miscelánea NoticiasBringMeTheNews 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі
У США затонув автомобіль-амфібія: загинули туристи
Чорногорія може розв’язати Третю світову – Трамп
Конгресс США
Санкції проти Північного потоку-2: у Конгрес США внесли законопроект
На 200 днів! ЕС ввів захисні заходи щодо імпорту сталі
Йшов 32 км пішки на роботу! В США начальник подарував співробітнику авто
У США у повітрі зіткнулися два літаки
Планував 9 років! У США пенсіонер інсценував своє вбивство
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка