Репетиція апокаліпсису: на штат Айова в США налетів торнадо

Національна погодна служба випустила екстрене попередження про торнадо в Маршалтауні близько п’ятої вечора, але у жителів міста вже не було часу для того, щоб приготуватися до удару стихії, пише Accuweather.

Синоптики зізнаються, що не очікували такого буйства стихії. За їхніми прогнозами, в Айові повинні були пройти лише грози.

Before & after images of the Marshalltown courthouse after a massive tornado ripped through the center of town (after photo taken by Jesse Fox) pic.twitter.com/Eq9breOFDY

— Iowa Starting Line (@IAStartingLine) 19 июля 2018 г.