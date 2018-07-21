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Хотів підірвати потяг: на Харківщині затримали диверсанта

На Харківщині співробітники підрозділу контррозвідки СБУ викрили та затримали диверсанта терористичної організації “ДНР”.

– Оперативники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом мешкає на території Харківської області, був завербований представниками так званого “министерства государственной безопасности ДНР” для вчинення диверсійного акту на залізниці, – зазначили у прес-службі Служби безпеки України.

За  завданням кураторів фейкового “міністерства” зловмисник за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення ООС.

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Співробітники СБУ із задіянням бійців спецпідрозділу Альфа затримали диверсанта біля залізничної станції Основа у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг.

У зловмисника вилучено гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 (Диверсія) КК України.

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Хотів підірвати потяг: на Харківщині затримали диверсанта / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що СБУ розіслала українським провайдерам список нових заборонених в Україні сайтів. Документ вимагає блокування 181 інтернет-ресурсу.

Фото: СБУ

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