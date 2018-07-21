Термін придатності збіг 20 років тому! Австралійка нафарбувала очі тушшю і осліпла

Літня австралійка осліпла після того, як нафарбувала очі тушшю, термін придатності якої минув 20 років тому.

Про це повідомляє The Independent.

Ширлі Поттер з міста Аделаїда нанесла на вії туш перед виходом у світ зі своїми дочками. Наступного ранку чоловік сказав їй, що її очі червоні і запалені. За словами жінки, незабаром очі почали сильно пекти.

Протягом декількох місяців після невдалого макіяжу вона продовжувала відчувати дискомфорт. Потрапивши на прийом до офтальмолога, жінка дізналася, що у неї серйозна очна інфекція, яка може, у тому числі, з’явитися через використання простроченої косметики.

До цього моменту вона практично осліпла, і, за прогнозами, повністю втратить зір у найближчі три роки.

Як пише видання, термін придатності косметики для очей не повинен перевищувати 6 місяців. Термін придатності завжди вказано на упаковці і залежить від типу продукту.

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