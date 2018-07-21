У Рівному військовослужбовець загинув у ДТП, врізавшись у припаркований вантажний автомобіль.

– 47-річний житель села Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем Volkswagen Т4 з невідомих поки причини в’їхав у вантажний автомобіль DAF з причепом, який був припаркований по правому краю проїзної частини, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Рівненській області.

Унаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події. Пасажира автомобіля, 35-річного рівнянина із травмами госпіталізували до військового госпіталю.

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Обидва учасники ДТП – військовослужбовці, які перебували поза службою.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.





У Рівному авто протаранило припарковану вантажівку – загинув військовий / 3 фотографии

Нагадаємо, у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували.

Фото: ГУ НП у Рівненській області.