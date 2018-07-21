У Києві жінка порізала собі вени, намагаючись шантажувати охорону гіпермаркету.
Про це повідомляє Інформатор.
Охоронці торгового центру запідозрили чоловіка у крадіжці. Імовірно він її чоловік.
Як розповів один з продавців, чоловік вкрав рюкзак за 500 гривень. Поки він знаходився в кімнаті охорони, вона влаштувала істерику з криками: Випустіть мого чоловіка. Після того, як її вигнала охорона, вона повернулася в магазин, схопила ніж, прибігла назад в кімнату охорони і порізала собі вени.
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На місце прибула поліція і швидка. Медики повідомили, що поріз не загрожує її життю.
У столичному супермаркеті жінка порізала собі вени (18+) / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві патрульні затримали агресивного чоловіка, який з ножем кидався на перехожих.
Фото: Інформатор
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