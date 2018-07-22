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На Львівщині авто наїхало на 4-річну дівчинку

У Львівській області водій автомобіля наїхав на 4-річну дівчинку, що перебігала дорогу.

ДТП

У Самбірському районі Львівської області водій автомобіля наїхав на 4-річну дівчинку, що перебігала дорогу. Її доставили до лікарні, повідомляє прес-служба ГУНП у Львівській області.

– Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Т4, 54-річний житель району, скоїв наїзд на 4-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Потерпіла була доставлена у лікарню, де медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, – йдеться у повідомленні.

Обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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До слова, на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП – легкове авто влетіло у припарковану фуру.

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