На трасі Київ-Харків легковик влетів у фуру – серед загиблих дитина

На трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП – легкове авто влетіло у припарковану фуру. Два пасажири загинули, один з них – дитина.
На 74 км траси Київ-Харків, у сторону Харкова, водій автомобіля Ford, на високій швидкості влетів у припарковану фуру DAF, повідомляє dtp.kiev.ua.
Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній.
На місці працюють швидка допомога й патрульна поліція.
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За даними Нацполіції, 52-річний житель Запоріжжя не впорався з керуванням.
У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Ford – 73-річна матір водія і його 10-річна дочка.
Раніше в Житомирській області маршрутка протаранила вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 отримали травми.
Згодом стало відомо, що водій маршрутки не мав посвідчення категорії D і не мав права керувати автобусом. Дозвільних документів на перевезення у нього також не було.