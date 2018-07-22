На трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП – легкове авто влетіло у припарковану фуру. Два пасажири загинули, один з них – дитина.

На 74 км траси Київ-Харків, у сторону Харкова, водій автомобіля Ford, на високій швидкості влетів у припарковану фуру DAF, повідомляє dtp.kiev.ua.

Два пасажири легкового авто загинули на місці. Один із загиблих неповнолітній.

На місці працюють швидка допомога й патрульна поліція.

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За даними Нацполіції, 52-річний житель Запоріжжя не впорався з керуванням.

У результаті зіткнення загинули двоє пасажирів Ford – 73-річна матір водія і його 10-річна дочка.



Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua Фото: dtp.kiev.ua На трасі Київ-Харків легковик влетів у фуру – серед загиблих дитина / 3 фотографии