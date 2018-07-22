На Житомирщині блискавка підпалила будинок

У селі Іванівка в Житомирській області загорівся приватний житловий будинок. Пожежа сталася через попадання блискавки.

21 липня надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Іванівка Житомирського району.

Вогонь повністю охопив дах і мансардний поверх двоповерхового цегляного будинку, повідомляє ДСНС.

– За попередньою інформацією, займання сталося через розряд блискавки, який влучив у будинок, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники запобігли поширенню полум’я у приміщення на першому поверсі.

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Вогнем знищено дах і мансардний поверх, пошкоджено речі домашнього вжитку.

Інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає.

Вогонь ліквідували 10 рятувальників і 2 пожежних автомобілі.

Раніше на Одещині через блискавку сталася пожежа на третьому поверсі будівлі школи.

Фото: ДСНС