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У Львові невідомий стріляв у дівчину

У Львові невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї по дівчині, яка грала на скрипці.

Пістолет

У Львові на площі Катедральній невідомий відкрив вогонь з травматичної зброї та поранив дівчину, яка грала на скрипці, повідомляє Гаряча лінія Львова у Facebook.

У результаті вистрілів дівчина отримала поранення лівого стегна і її госпіталізували.

– Сьогодні близько 15.50 на площі Катедральній невідома особа здійснила постріл з небойової зброї в дівчину та поранила її в ліве стегно. Після чого зникла в невідомому напрямку. Постраждала була була госпіталізована в лікарню швидкої медичної допомоги… Ймовірно зловмисник був не один, а діяв з групою, – йдеться у повідомленні.

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