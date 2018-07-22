У Мар’їнці прогримів вибух – поранені цивільні

У Мар’їнці в результаті вибуху постраждали двоє людей.

У Мар’їнці (Донецька область) в результаті вибуху у дворі одного з будинків прогримів вибух, в результаті якого постраждали двоє цивільних, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

– Встановлено, що 45 і 43-річні чоловіки приїхали до будинку, в якому тимчасово не проживають, а коли перевіряли двір почули хлопок і далі вибух. Встановлено, що один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, у результаті чого стався вибух. Постраждалі знаходиться в лікарні м. Курахове. Наразі їх життю нічого не загрожує, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України (Терористичний акт).

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До слова, на Харківщині співробітники підрозділу контррозвідки СБУ викрили та затримали диверсанта терористичної організації “ДНР”.